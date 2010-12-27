Спектакль "Love Letters"

Екатерина Климова и Гоша Куценко с историей о большой любви.

Известные российские актеры Екатерина Климова и Гоша Куценко выйдут вдвоем на петербургскую сцену, чтобы рассказать о вечном и незыблемом – о любви.

Он и Она всю жизнь пишут друг другу любовные письма. Все эти тексты – без признаний, но любовь там к каждом слове. Это история о двух разных людях со своими жизненными путями, своими радостями и горестями, и о жизни большого чувства. Пьеса, на основе которой поставили этот спектакль, написали в середине прошлого века, но она нисколько не устарела в сегодняшнем дне.

Цена: от 4000 рублей

Адрес: ул.Итальянская, 13

Фото: организаторы спектакля