Спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф"

В ТЮЗе сыграют спектакль по первой части фэнтезийной истории про Нарнию.

В ТЮЗе 03 октября покажут добрый спектакль по одной из самых любимых детских приключенческих книг - "Хроники Нарнии". В театре сыграют первую часть нашумевшей фэнтезийной саги - "Лев, колдунья и платяной шкаф". Постановку создал молодой режиссер Иван Орлов.



В центре сюжета - четверо детей, которых отправили к другу родителей на время эвакуации. Однажды, играя в прятки, они находят проход в волшебную страну Нарнию. Сбежав от ужасов войны реального мира, герои попадают в сказочную войну за страну между злобной Белой Колдуньей и Львом Асланом. Во время своего путешествия Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси научатся быть сильными, противостоять насилию и агрессии, но при этом оставаться благородными и справедливыми. Ребята присоединяются к движению за освобождение Нарнии и попытаются помочь народу освободиться от деспотичной правительницы.



Стоит отметить, что культовая книга Льюиса Кэролла входит в сотню лучших романов на английском языке по версии журнала Time.



Начало представления назначено на 12 и 17 часов. Продолжительность постановки: 2,5 часа с антрактом. Возраст: 6+.