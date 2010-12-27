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Спектакль "Лавр"
Сегодня, 19:00
86
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Лавр"

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В театре на Литейном.

В театре на Литейном покажут спектакль "Лавр". Режиссер Б.Д.Павлович. В постановке используется ненормативная лексика.

"Лавр" – это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и о поиске индивидуального пути. 

Инсценировка – Борис Павлович, Элина Петрова
Режиссёр – Борис Павлович
Художник-постановщик – Ольга Павлович
Композитор – Роман Столяр
Хормейстер – Анна Вишнякова
Художник по свету – Стас Свистунович

Спектакль идёт с антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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