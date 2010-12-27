В театре на Литейном.

В театре на Литейном покажут спектакль "Лавр". Режиссер Б.Д.Павлович. В постановке используется ненормативная лексика.

"Лавр" – это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и о поиске индивидуального пути.

Инсценировка – Борис Павлович, Элина Петрова

Режиссёр – Борис Павлович

Художник-постановщик – Ольга Павлович

Композитор – Роман Столяр

Хормейстер – Анна Вишнякова

Художник по свету – Стас Свистунович

Спектакль идёт с антрактом.