В театре на Литейном покажут спектакль "Лавр". Режиссер Б.Д.Павлович. В постановке используется ненормативная лексика.
"Лавр" – это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и о поиске индивидуального пути.
Инсценировка – Борис Павлович, Элина Петрова
Режиссёр – Борис Павлович
Художник-постановщик – Ольга Павлович
Композитор – Роман Столяр
Хормейстер – Анна Вишнякова
Художник по свету – Стас Свистунович
Спектакль идёт с антрактом.
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