Спектакль "Крокодил души моей"

Антон Чехов называл в переписке свою невесту Ольгу Книппер-Чехову так: "дуся моя насекомая", "кашалотик мой милый", "лошадиная моя собака" и "крокодил души моей". В этих прозвищах есть и ирония, и радость творческой игры, и подлинное чувство.
Большая часть рассказов, которые включены в инсценировку, – произведения молодого автора, печатавшиеся под псевдонимами. Они объединены темой семейных отношений, любовной интриги, парадоксальности человеческих чувств.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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