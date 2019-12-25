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Спектакль "Крокодил души моей"
Сегодня, 14:00
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Спектакль "Крокодил души моей"

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Спектакль представят 26 сентября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начнется постановка в 14:00 и 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Антон Чехов называл в переписке свою невесту Ольгу Книппер-Чехову так: "дуся моя насекомая", "кашалотик мой милый", "лошадиная моя собака" и "крокодил души моей". В этих прозвищах есть и ирония, и радость творческой игры, и подлинное чувство.

Большая часть рассказов, которые включены в инсценировку, – произведения молодого автора, печатавшиеся под псевдонимами. Они объединены темой семейных отношений, любовной интриги, парадоксальности человеческих чувств.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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