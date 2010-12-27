Спектакль "Красная шапочка"

Любимая история для детей в интерпретации Ксении Никитиной.

Театр "Балтийский дом" представляет премьеру - историю о Красной шапочке из сказки Шарля Перро для детей. Зрители приглашаются в захватывающее и опасное путешествие вместе с главной героиней. Создатели спектакля пообещали яркое, веселое и музыкальное представление.

Постановка может быть интересна не только для детей, но и для их родителей, которые вновь окунутся в свое детство. Режиссер "Красной шапочки" - Александра Мамкаева, бабушку сыграет заслуженная артистка России Ирина Конопацкая, роль юной путешественницы исполнит Анастасия Подосинникова, а роль дедушки - Дмитрий Ладыгин.

Место: Малый зал театра "Балтийский дом" (Александровский парк, 4)

Цена: от 250 рублей

Фото: театр "Балтийский дом"