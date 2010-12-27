  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Красавиц-мужчина"
Сегодня, 19:00
912
lesjasap

Спектакль "Красавиц-мужчина"

0 0

В театре зрители увидят произведение Островского о метаниях русского человека.

В театре Русской антрепризы имени Андрея Миронова покажут спектакль по мотивам пьесы Островского. Спектакль "красавиц-мужчина" станет заключительным эпизодом трилогии автора (после "Шутников" и "Пучины"). Создатели отмечают, что постановка редко ставилась на отечественной сцене и даже при жизни самого писателя.

Отметим, что действие происходит в городе Бряхимове. Именно в нем проживала еще одна героиня Островского - "Бесприданница" Огудалова. Сюжет рассказывает о русской жизни. В центре обсуждений - герой, который мечется между выбором материальных благ или чистой душой.

Продолжительность три часа. Идет с одним антрактом.

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии