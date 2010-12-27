В центре сюжета престарелый актер, который всю жизнь посвятил служению Театру

На сцене Театра им. В.Ф.Комиссаржевской покажут спектакль "Костюмер". Актеры: н.а. России И.Краско, з.а.России Е.Иванов, з.а.России В.Панина, з.а. России А.Мельникова, з.а.России Е.Симонова, О.Арикова, А.Анисимов, Р.Приходько, Ю.Ершов, Е.Лесников, А.Ганелин.

В центре сюжета престарелый актер, который всю жизнь посвятил служению Театру. Он расскажет о репетициях во время бомбежки и взрывов, о собственном костюмере, который несмотря ни на что внушал всем сотрудникам храма искусства, что премьера все же состоится.

Спектакль длится 2,5 часа.