На сцене театра "Мастерская" п/р Г.Козлова поажут спектакль "Космическая одиссея майора Пронина". Спектакль предназначен для зрительской аудитории старше 18 лет, используется ненормативная лексика.
"Космическая одиссея майора Пронина" – ироничная фантазия на внутрипрофессиональные отношения, одиночество и любовь.
Действующие лица и исполнители:
Исполнитель роли майора Пронина актёр Степан Николаевич Требунцов – Илья Борисов
Его внутренний голос – Сергей Агафонов
Бывшая супруга Требунцова актриса Елена Ручимская – Юлия Нижельская
Их сын Лёня – Даня Щипицын
Молодой кинорежиссёр и сценарист "Одиссеи" Пётр "Коэн" Яковенчук – Игорь Клычков
Тележурналистка, ведущая авторских программ Наталья Апельсинова – Мария Срогович
Спектакль идет без антракта.
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