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Спектакль "Космическая одиссея майора Пронина"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Космическая одиссея майора Пронина"

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На сцене театра "Мастерская" п/р Г.Козлова.

На сцене театра "Мастерская" п/р Г.Козлова поажут спектакль "Космическая одиссея майора Пронина". Спектакль предназначен для зрительской аудитории старше 18 лет,  используется ненормативная лексика.

"Космическая одиссея майора Пронина" – ироничная фантазия на внутрипрофессиональные отношения, одиночество и любовь.

Действующие лица и исполнители:
Исполнитель роли майора Пронина актёр Степан Николаевич Требунцов – Илья Борисов
Его внутренний голос – Сергей Агафонов
Бывшая супруга Требунцова актриса Елена Ручимская – Юлия Нижельская
Их сын Лёня – Даня Щипицын
Молодой кинорежиссёр и сценарист "Одиссеи" Пётр "Коэн" Яковенчук – Игорь Клычков
Тележурналистка, ведущая авторских программ Наталья Апельсинова – Мария Срогович

Спектакль идет без антракта.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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