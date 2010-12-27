На сцене театра "Мастерская" п/р Г.Козлова.

На сцене театра "Мастерская" п/р Г.Козлова поажут спектакль "Космическая одиссея майора Пронина". Спектакль предназначен для зрительской аудитории старше 18 лет, используется ненормативная лексика.

"Космическая одиссея майора Пронина" – ироничная фантазия на внутрипрофессиональные отношения, одиночество и любовь.

Действующие лица и исполнители:

Исполнитель роли майора Пронина актёр Степан Николаевич Требунцов – Илья Борисов

Его внутренний голос – Сергей Агафонов

Бывшая супруга Требунцова актриса Елена Ручимская – Юлия Нижельская

Их сын Лёня – Даня Щипицын

Молодой кинорежиссёр и сценарист "Одиссеи" Пётр "Коэн" Яковенчук – Игорь Клычков

Тележурналистка, ведущая авторских программ Наталья Апельсинова – Мария Срогович

Спектакль идет без антракта.