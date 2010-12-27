Спектакль "Контракт"

Первая в России постановка британского автора Майка Бартлетта воплощена на сцене ТЮЗа имени Брянцева.

На сцене ТЮЗа имени Брянцева поставили первую в России постановку по мотивам пьесы британского драматурга Бартлетта "Контракт". Режиссером выступил Тимур Салихов. Презентация проекта состоялась в рамках прошлогоднего театрального фестиваля "Радуга", но после руководство решило включить спектакль в основной репертуар.

Сюжет расскажет о людях, вынужденных жизнь в условиях корпораций и современных порядков и правил. Ими движет желание во чтобы то ни стало достичь желанной цели и стать успешными.