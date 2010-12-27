Спектакль "Компромиссы"

В арт-кафе "Подвал бродячей собаки" покажут монопостановку по произведениям Довлатова.

Артист Леонид Таранов покажет постановку на сцене арт-кафе "Подвал бродячей собаки". Режиссер моноспектакля Дженни Катышева обратилась к текстам Сергея Довлатова. На эту работу актера вдохновили зрители, которые просили создать театральное действие по текстам автора.

Таранов обратился к двум произведениям - "Компромиссам" и "Соло на уиндервуде". В моноспектакле артист предстанет в образах обычных людей со своими проблемами и пороками.

Продолжительность пьесы - 1 час 20 минут. Идет без антракта.