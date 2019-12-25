Спектакль "Казанова. Ars Vivendi"

Новую постановку представит Фонд Сергея Безрукова. Этот спектакль о легендарном авантюристе при дворе Екатерины II. Столкнутся холодная Россия и жгучий итальянский темперамент.
Персонажами станут простодушные фрейлины Протасова и Перекусихина, великий ученый и верный подданный Ломоносов, ироничная Екатерина II, прямолинейный граф Орлов и неотразимый Казанова. Главную роль исполнит сам Сергей Безруков.
Фото: пресс-служба Московского губернского театра (Галина Фесенко)
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