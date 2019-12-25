Спектакль "Казанова. Ars Vivendi" покажут 6 августа во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Новую постановку представит Фонд Сергея Безрукова. Этот спектакль о легендарном авантюристе при дворе Екатерины II. Столкнутся холодная Россия и жгучий итальянский темперамент. Персонажами станут простодушные фрейлины Протасова и Перекусихина, великий ученый и верный подданный Ломоносов, ироничная Екатерина II, прямолинейный граф Орлов и неотразимый Казанова. Главную роль исполнит сам Сергей Безруков. Фото: пресс-служба Московского губернского театра (Галина Фесенко)