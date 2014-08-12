Спектакль "Касатка. Новый полет"

Будет представлена лирическая комедия Алексея Толстого, которая написана в 1916 году. Это добрая и романтичная сказка о счастливой любви.
По сюжету в гостиничном номере скучают бывшая эстрадная примадонна Марья Косарева, князь Бельский и приживал Абрам Желтухин. Женщину все называют "касаткой" или "деревенской ласточкой", будто понимая, что ее душа создана для свободного полета.
Поездка в деревню на свадьбу воспитанников тетушки князя перевернет жизнь всех героев.
Фото: Юлия Кудряшова
