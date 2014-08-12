  1. Главная
Спектакль "Касатка. Новый полет"
Сегодня, 19:00
Спектакль "Касатка. Новый полет" представят 21 августа в Молодежном театре на Фонтанке. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Будет представлена лирическая комедия Алексея Толстого, которая написана в 1916 году. Это добрая и романтичная сказка о счастливой любви. 

По сюжету в гостиничном номере скучают бывшая эстрадная примадонна Марья Косарева, князь Бельский и приживал Абрам Желтухин. Женщину все называют "касаткой" или "деревенской ласточкой", будто понимая, что ее душа создана для свободного полета. 

Поездка в деревню на свадьбу воспитанников тетушки князя перевернет жизнь всех героев. 

Фото: Юлия Кудряшова 

