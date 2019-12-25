Постановка состоится на сцене Молодёжного театра на Фонтанке.

На сцене Молодёжного театра на Фонтанке покажут спектакль "Касатка" по произведению А.Толстого. В актерском составе заявлены: з.а.России России Н.Суркова, з.а.России М.Черняк, з.а.России Т.Григорьева, з.а.России А.Строев, з.а.России З.Буряк, з.а.России С.Барковский, з.а.России Е.Соловьёва, Н.Паллин, з.а.России П.Журавлёв, Е.Клубов, А.Одинг, М.Мирош.

"Касатка" – это тонкая актерская игра и особенный режиссерский стиль Семена Спивака, которые были по достоинству оценены публикой и театральной критикой. Автор назвал свое произведение комедией о любви, но режиссер читает его шире и глубже. На сцене развернется трагедия.

Спектакль идет 3 часа 30 минут с одним антрактом.