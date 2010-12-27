Петербуржцы увидят спектакль "Касатка" по тексту А. Толстого.

Касатка стала одной из визитных карточек Молодежного театра на Фонтанке. Лирическая комедия, написанная еще в 1916 году, отправляет зрителя в эпоху уходящей царской России. Главными героями пьесы являются представители театральной элиты и аристократии, которые решаются на неожиданную поездку в русскую деревню. Там людей "высокого полета" ждут новые философские, жизенные и любовные открытия. Купить билеты можно на сайте Молодежного театра на Фонтанке.

Продолжительность: 3,5 часа. Идет с одним антрактом.