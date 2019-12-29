Спектакль "Какая грусть, конец аллеи…" на Новой сцене Александринского театра

Выдающийся грузинский режиссёр Резо Габриадзе известен прежде всего как мастер кукольного театра, егго театр марионеток известен по всему миру. Однако, это не единственное его напрравление в творчестве. Главную роль в премьерной постановке пьесы, которая прошла в 1993 году в Италии, исполняла Наташа Пари, супруга Питера Брука. Сам Брук был в восторге от того, что происходило на сцене.
Место: Александринский театр (Новая сцена), наб. реки Фонтанки, д. 49А
Цена: от 900 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Фото: ВК/ Александринский театр и Новая сцена
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