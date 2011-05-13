  1. Главная
Спектакль "Как живется – можется"
Сегодня, 19:00
Спектакль покажут 11 декабря в Театре комедии имени Акимова. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля к главной героине Ольге, живущей в Москве, приезжает бабушка из далекой сибирской деревни. Она берется за перевоспитание внучки, которая помешалась на карьере в медиа и живет с парнем, но замуж все никак не выходит. 

Марья Васильевна отличается властным характером и остротой ума. Пожилая женщина вмешивается в жизнь Ольги и устанавливает там новые порядки: выгоняет возлюбленного, наводит уют на свой вкус и устраивает шумные застолья. 

Зрители насладятся пьесой о необходимости восстановления связи между поколениями, о прошлом семьи и страны. 

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова 

