Спектакль "Как живется – можется"

Спектакль покажут 11 декабря в Театре комедии имени Акимова. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля к главной героине Ольге, живущей в Москве, приезжает бабушка из далекой сибирской деревни. Она берется за перевоспитание внучки, которая помешалась на карьере в медиа и живет с парнем, но замуж все никак не выходит.

Марья Васильевна отличается властным характером и остротой ума. Пожилая женщина вмешивается в жизнь Ольги и устанавливает там новые порядки: выгоняет возлюбленного, наводит уют на свой вкус и устраивает шумные застолья.

Зрители насладятся пьесой о необходимости восстановления связи между поколениями, о прошлом семьи и страны.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова