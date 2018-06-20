Спектакль "Иван и Чёрт"

Спектакль пройдет на сцене театра "Мастерская".

Спектакль "Иван и Черт" на сцене театра "Мастерская" режиссера А.Горбатый мл. - это история о гордыне, о вере и о потере души. Так, гланый герой философ Иван придумал и осознал основополагающую концепцию спасения мира. Однако, она обернулась чудовищным оправданием зла.

В спектакле играют недавние выпускники Григория Козлова и самые юные члены театральной семьи "Мастерской".

В спектакле заняты: Иван Карамазов – Дмитрий Житков, Чёрт – Антон Момот, Рассказчик – Андрей Дидик , Мужичок – Георгий Воронин.

Премьера состоялась 26 августа 2015 года.

Продолжительность 1 ч 15 мин

Ограничение 16+