Спектакль "История цветочного острова"

Однажды Гном Крэгг повел себя грубо и проявил упрямость. Из-за этого прекрасный цветущий остров, похожий на ковёр, вышитый белым и красным шёлком, превратился в серую тряпку среди Синего моря. На острове завяли все цветы, за которыми так старательно ухаживали коты-садовники, улетели огорченные и расстроенные шмели. На острове остались лишь злобные мыши. На помощь одинокому Гному пришла Цветочная фея. Именно она помирила всех друзей и вернула на Остров радость.
Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)
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