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Спектакль "История цветочного острова"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "История цветочного острова"

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Постановку покажут 12 июня в Театре комедии им. Акимова. Начало в 12:00. Возрастные ограничения: 0+

Однажды Гном Крэгг повел себя грубо и проявил упрямость. Из-за этого прекрасный цветущий остров, похожий на ковёр, вышитый белым и красным шёлком, превратился в серую тряпку среди Синего моря. На острове завяли все цветы, за которыми так старательно ухаживали коты-садовники, улетели огорченные и расстроенные шмели. На острове остались лишь злобные мыши. На помощь одинокому Гному пришла Цветочная фея. Именно она помирила всех друзей и вернула на Остров радость.

Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)

Теги: история цветочного острова, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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