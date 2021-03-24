Спектакль "История цветочного острова"

Постановку покажут 12 июня в Театре комедии им. Акимова. Начало в 12:00. Возрастные ограничения: 0+

Однажды Гном Крэгг повел себя грубо и проявил упрямость. Из-за этого прекрасный цветущий остров, похожий на ковёр, вышитый белым и красным шёлком, превратился в серую тряпку среди Синего моря. На острове завяли все цветы, за которыми так старательно ухаживали коты-садовники, улетели огорченные и расстроенные шмели. На острове остались лишь злобные мыши. На помощь одинокому Гному пришла Цветочная фея. Именно она помирила всех друзей и вернула на Остров радость.

Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)