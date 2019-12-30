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Спектакль "Испанская баллада"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Испанская баллада"

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В театре имени Ленсовета пройдет "Испанская баллада".

На большой сцене театра имени Ленсовета 15 января пройдет спектакль "Испанская баллада" по произведению Лиона Фейхтвангера. 

В центре сюжета - любовь короля Кастилии Альфонсо и молодой еврейской девушки Ракель. Их отношения развиваются на фоне третьего крестового похода и семилетнего "затишья" от военных конфликтов Испании XIII века. Роли исполняют Семен Стругачев, Лаура Пицхелаури, Лариса Леонова и Сергей Мигицко.

Постановка идет с одним антрактом. Продолжительность спектакля: 3 часа.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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