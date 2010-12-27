В театре имени Ленсовета пройдет "Испанская баллада".

На большой сцене театра имени Ленсовета 15 января пройдет спектакль "Испанская баллада" по произведению Лиона Фейхтвангера.

В центре сюжета - любовь короля Кастилии Альфонсо и молодой еврейской девушки Ракель. Их отношения развиваются на фоне третьего крестового похода и семилетнего "затишья" от военных конфликтов Испании XIII века.

Роли исполняют Семен Стругачев, Лаура Пицхелаури, Лариса Леонова и Сергей Мигицко.

Постановка идет с одним антрактом. Продолжительность спектакля: 3 часа.