  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Иосиф Бродский. Изгнание"
Сегодня, 19:30
525
smirenny

Спектакль "Иосиф Бродский. Изгнание"

0 0

Непростая судьба писателя, который вынужден был покинуть Россию.

Постановка Олега Левакова расскажет о жизни и творчестве писателя Иосифа Бродского. Поэт и прозаик вынужден был покинуть Россию, и на Родину вернуться не смог. 

Спектакль включает в себя фрагменты поэмы "Горбунов и Горчаков", пьесы "Мрамор", стихотворениями разных лет, документальными свидетельствами из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским" написала режиссёр спектакля и исполнительница одной из ролей Инесса Перелыгина-Владимирова. В роли поэта выступит Марк Овчинников. 

Место: театр им.Ленсовета (Владимирский проспект, 12)

Цена: от 360 рублей 

Возрастное ограничение: 16+

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: бродский иосиф, куда сходить, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии