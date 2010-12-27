Спектакль "Иосиф Бродский. Изгнание"

Непростая судьба писателя, который вынужден был покинуть Россию.

Постановка Олега Левакова расскажет о жизни и творчестве писателя Иосифа Бродского. Поэт и прозаик вынужден был покинуть Россию, и на Родину вернуться не смог.

Спектакль включает в себя фрагменты поэмы "Горбунов и Горчаков", пьесы "Мрамор", стихотворениями разных лет, документальными свидетельствами из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским" написала режиссёр спектакля и исполнительница одной из ролей Инесса Перелыгина-Владимирова. В роли поэта выступит Марк Овчинников.

Место: театр им.Ленсовета (Владимирский проспект, 12)

Цена: от 360 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: lensov-theatre.spb.ru