Спектакль "Игроки"
Сегодня, 19:00
106
Спектакль "Игроки" представят 11 октября в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Сюжет пьесы захватит даже искушенного любителя головоломок. В провинциальной гостинице встречаются карточные шулеры, они объединяются, чтобы сорвать "большой куш". Кто возьмет банк и станет счастливчиком, неизвестно. 

А главный персонаж Ихарев не просто авантюрист и мошенник, он – одержимый человек. Для него игра является поэзией. Но, как известно, даже на самого искусного обманщика всегда найдется обманщик более хитрый. 

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова 

