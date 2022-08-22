Спектакль "Игроки" представят 11 октября в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Сюжет пьесы захватит даже искушенного любителя головоломок. В провинциальной гостинице встречаются карточные шулеры, они объединяются, чтобы сорвать "большой куш". Кто возьмет банк и станет счастливчиком, неизвестно.

А главный персонаж Ихарев не просто авантюрист и мошенник, он – одержимый человек. Для него игра является поэзией. Но, как известно, даже на самого искусного обманщика всегда найдется обманщик более хитрый.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова