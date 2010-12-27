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Новости Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Игрок"
Вчера, 19:00
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lesjasap
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Спектакль "Игрок"

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На главной сцене БДТ пройдет спектакль по мотивам повести Достоевского "Игрок".

На Основной сцене БДТ имени Товстоногова состоится спектакль "Игрок", Постановка специально была придумана для Светланы Крючковой, которая исполняет в ней несколько ролей. Среди них наиболее значимая - Бабуленька. 

Также с спектакле примут участие В. Кошевой, П. Толстун и другие артисты. Основой по-прежнему остается одноименное произведение Ф. Достоевского. Однако, классическая канва разбавляется хореографическими композициями и музыкальными номерами зарубежных хитов разных лет. 

Начало спектакля: 19.00. Продолжительность: 2 часа 15 минут. Спектакль идет с одним антрактом.

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Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

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