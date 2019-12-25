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Спектакль "Идиот"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Идиот"

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Спектакль покажут 18 октября в театре "Странник". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцене представят один из самых таинственных романов Федора Достоевского. Эта постановка покажет, что для идеального человека нет места на земле. В сложных образах воплотятся любовь, страсть, самопожертвование и ненависть. 

По сюжету князь Мышкин, вернувшись из Швейцарии, погружается в бурлящие события светского Петербурга. Вот только не то он мечтал увидеть на родине. Персонаж всеми силами попытается остановить человеческое безумие, грозящее бедами. Но жизнь диктует свое. 

Фото: пресс-служба театра "Странник" 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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