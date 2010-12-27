Спектакль "Идеальный муж"

Театре Комедии имени Акимова представят пьесу об идеальном семейном благополучии.

В театре Комедии имени Акимова покажут зрителям постановку "Идеальный муж". Главный героем является депутат Британского парламента сэр Роберт Чилтерн. Он известен окружению как неподкупный и честный гражданин. В Лондон приезжает его старая знакомая - миссис Чивли. Она угрожает раскрыть не безупречное прошлое персонажа. Больше всего Чилтерна пугает не осуждение со стороны властей и коллег, а мнение его супруги, с которой он надеется сохранить брак.

Продолжительность постановки: 2 часа 40 минут.