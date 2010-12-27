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Спектакль "Хочу сниматься в кино"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Спектакль "Хочу сниматься в кино"

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19-летняя девушка мечтает о карьере кинозвезды и отправляется к отцу в Голливуд.

Молодая девушка хочет отправиться в Голливуд, чтобы сниматься в кино. На "фабрике грез" сценаристом работает ее отец, однако много лет он не виделся с дочерью. Внезапное появление родственницы переворачивает жизнь Дерри Такера  с ног на голову. Главный вывод, к которому приходят герои: счастье не в успехах в карьере, а в любви и дружбе. 

Автором является Нил Саймон, режиссером выступила Татьяна Казакова. Премьера состоялась в марте 2016 года. 

Место: Театр комедии им. Акимова (Невский проспект, 56)

Цена: от 500 рублей 

Возрастное ограничение: 12+

Фото: akimovkomedia.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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