Спектакль "Хочу сниматься в кино"

19-летняя девушка мечтает о карьере кинозвезды и отправляется к отцу в Голливуд.

Молодая девушка хочет отправиться в Голливуд, чтобы сниматься в кино. На "фабрике грез" сценаристом работает ее отец, однако много лет он не виделся с дочерью. Внезапное появление родственницы переворачивает жизнь Дерри Такера с ног на голову. Главный вывод, к которому приходят герои: счастье не в успехах в карьере, а в любви и дружбе.

Автором является Нил Саймон, режиссером выступила Татьяна Казакова. Премьера состоялась в марте 2016 года.

Место: Театр комедии им. Акимова (Невский проспект, 56)

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: akimovkomedia.ru