Спектакль "Хочу сниматься в кино"

Молодая девушка хочет отправиться в Голливуд, чтобы сниматься в кино. На "фабрике грез" сценаристом работает ее отец, однако много лет он не виделся с дочерью. Внезапное появление родственницы переворачивает жизнь Дерри Такера с ног на голову. Главный вывод, к которому приходят герои: счастье не в успехах в карьере, а в любви и дружбе.
Автором является Нил Саймон, режиссером выступила Татьяна Казакова. Премьера состоялась в марте 2016 года.
Место: Театр комедии им. Акимова (Невский проспект, 56)
Цена: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: akimovkomedia.ru
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