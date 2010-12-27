В Театре Комедии им. Н.П. Акимова пройдет спектакль "Хитрая вдова".

Молодая вдова снова жаждет любви, но никак не может решить, кого из четырех поклонников выбрать. В каждом она находит какой-то изъян. Зрители до последнего не смогут понять, кого из мужчин выберет дама.

Идет 3 часа 10 минут с одним антрактом.