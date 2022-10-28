Спектакль "Хитрая вдова"

Спектакль представят 28 декабря в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету на венецианском карнавале встречаются англичанин, француз, испанец и итальянец. Они становятся поклонниками вдовы Розауры. Каждый клянется в любви и обещает блестящее будущее. Но с кем же героиня будет счастлива?

Розаура не торопится променять свободу на супружество и испытывает каждого из женихов, чтобы найти того, кто заслуживает ее руки и сердца. В постановке Татьяны Казаковой по комедии Карло Гольдони расскажут о том, что правильный выбор возможен только тогда, когда чувство в ладу с разумом.

Фото: пресс-служба Театра комедии имени Акимова