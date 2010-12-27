Вы узнаете о жизни и творчестве писателя и поэта с разных сторон.

Спектакль "Хармс. Погружение. Маршрут №2" поставлен по мотивам повести "Старуха", а также на основе дневников писателя. Постановка раскрывает судьбу и творчества Хармса и состоит из трех разножанровых частей. Первая часть - это лекция на тему исторического и политического контекста в его произведениях. Вторую часть организаторы события описали как "сенсетивный перфоманс", в котором зрителям предстоит не посмотреть, а прочувствовать весь спектр ощущений героя повести. Заключительная часть - молчаливая прогулка по значимым местам Хармса и его персонажей, телепорт в другой Петербург.

Место: Невский проспект, 22-24, литера Б

Возрастное ограничение: 16+

Цена: от 1000 рублей

Фото: Д.Андрев / vk.com/khamsroute2