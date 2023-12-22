Спектакль "Ханума"

Веселая музыкальная комедия на все времена "Ханума" от создателя легендарных фильмов "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон". Постановка создана по одноименной классической грузинской пьесе А. Цагарели. Комедия заряжает хорошим настроением и буквально заставляет смеяться от души.
Постановка наполнена грузинским колоритом: в ней участвует национальный балет, сцену украсят яркими декорациями, созданными Театром Георгия Данелии.
Возрастной князь решил удачно жениться, и на такой случай Ханума приметила одну богатую невесту в годах. Сватовство, без сомнений, завершилось бы свадьбой, но неожиданно в дело влезла другая сваха. В ход пошли запрещенные методы, начались коварные интриги, запели обманщики. Чем же закончится эта история?
В ролях: Ханума - Юлия Рудина / Татьяна Абрамова;
Князь - Игорь Лепихин;
Кабато - Лариса Климова;
Микич - з.а. России Геннадий Спириденков;
Акоп - з.а. России Вячеслав Штыпс;
Тимоте - Евгений Талашманов;
Текле - Анастасия Глез-Петропавловская;
Сона - Арина Ревнивых;
Коте - Виктор Киричёк;
Ануш - Ольга Яковлева;
Артисты балета: Теона Гумберидзе, Александр Ефанов, Гео Кискеидзе.
Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)
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