Спектакль "Ханума"

Постановку покажут 3 июня в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Веселая музыкальная комедия на все времена "Ханума" от создателя легендарных фильмов "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон". Постановка создана по одноименной классической грузинской пьесе А. Цагарели. Комедия заряжает хорошим настроением и буквально заставляет смеяться от души.

Постановка наполнена грузинским колоритом: в ней участвует национальный балет, сцену украсят яркими декорациями, созданными Театром Георгия Данелии.

Возрастной князь решил удачно жениться, и на такой случай Ханума приметила одну богатую невесту в годах. Сватовство, без сомнений, завершилось бы свадьбой, но неожиданно в дело влезла другая сваха. В ход пошли запрещенные методы, начались коварные интриги, запели обманщики. Чем же закончится эта история?

В ролях: Ханума - Юлия Рудина / Татьяна Абрамова;

Князь - Игорь Лепихин;

Кабато - Лариса Климова;

Микич - з.а. России Геннадий Спириденков;

Акоп - з.а. России Вячеслав Штыпс;

Тимоте - Евгений Талашманов;

Текле - Анастасия Глез-Петропавловская;

Сона - Арина Ревнивых;

Коте - Виктор Киричёк;

Ануш - Ольга Яковлева;

Артисты балета: Теона Гумберидзе, Александр Ефанов, Гео Кискеидзе.

Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)