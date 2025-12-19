Спектакль "Гуси-лебеди"

Главная героиня сказки – непослушная и ленивая девочка. До того ленивая, что проглядела, как ее младшего брата унесли Гуси-лебеди.
Что заставило ее измениться, вы узнаете, посмотрев сказку до конца.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Спектакль покажут 17 января в филиале КДЦ "Московский" на Варшавской улице. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.
