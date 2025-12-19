  1. Главная
Спектакль "Гуси-лебеди"
Сегодня, 12:00
123
Спектакль покажут 17 января в филиале КДЦ "Московский" на Варшавской улице. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Главная героиня сказки – непослушная и ленивая девочка. До того ленивая, что проглядела, как ее младшего брата унесли Гуси-лебеди. 

Что заставило ее измениться, вы узнаете, посмотрев сказку до конца. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

