Спектакль "Гуси-лебеди"

Спектакль покажут 17 января в филиале КДЦ "Московский" на Варшавской улице. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Главная героиня сказки – непослушная и ленивая девочка. До того ленивая, что проглядела, как ее младшего брата унесли Гуси-лебеди.

Что заставило ее измениться, вы узнаете, посмотрев сказку до конца.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия