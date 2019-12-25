Выставка "Федерико Феллини: 100"

В музее театрального и музыкального искусства проходит выставка, посвященная режиссеру Федерико Феллини (1920-1993).

Проект был создан итальянскими кураторами, которые лично знали Феллини. Выставка расскажет о жизни самого прославленного и загадочного гения итальянского кино прошлого века. Среди 120 экспонатов посетители музея найдут редкие фото режиссера и его семьи, друзей, коллег, а также его актеров на съемочных площадках и в частной жизни, подлинные афиши фильмов, любовные письма режиссера к своей жене и музе Джульетте Мазине, костюмы из фильмов и собственные рисунки Феллини.

Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11 до 19, в среду с 13 до 21.

Цена: до 200 рублей, детям до 7 лет вход свободный

Где: площадь Островского, 6

Фото: Википедия