Спектакль "Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова"

Спектакль покажут 14 марта в театре "Мастерская". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету героя Мишеньку всеми силами пытаются женить, а он предается сладким мечтам о воспеваемой всеми поэтами и музыкантами любви. Молодой человек растет в женском окружении, потому не просто обласкан вниманием, а практически утоплен в нем. Откуда же возьмутся самостоятельность, решительность, уверенность в себе и рациональность?

Чрезмерная материнская забота превращает ребенка не в мужчину, а в жалкого дурачка и баловня – фигуру драматическую.

Фото: пресс-служба театра "Мастерская"