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Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"

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Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь" покажут 3 апреля в Театре имени Ленсовета. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

На сцене представят гибрид гоголевских "Женитьбы" и "Ревизора". Режиссер Юрий Бутусов сочинил щемящую историю про одиночество, поиски счастья и невозможность воплощения мечты. Петербург станет одним из главных действующих лиц спектакля. 

А еще в постановке прозвучат тексты из романа Федора Достоевского "Идиот" и романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", стихотворение Марины Цветаевой "Мы с Вами разные, как суша и вода". 

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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