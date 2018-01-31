Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь" покажут 3 апреля в Театре имени Ленсовета. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

На сцене представят гибрид гоголевских "Женитьбы" и "Ревизора". Режиссер Юрий Бутусов сочинил щемящую историю про одиночество, поиски счастья и невозможность воплощения мечты. Петербург станет одним из главных действующих лиц спектакля.

А еще в постановке прозвучат тексты из романа Федора Достоевского "Идиот" и романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", стихотворение Марины Цветаевой "Мы с Вами разные, как суша и вода".

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета