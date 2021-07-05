Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"

Гоголевскую "Женитьбу" любят и режиссеры, и актеры, и зрители. Это было доказано с 1842 года.
Постановщик Юрий Бутусов сочинил петербургскую историю про одиночество, поиски счастья и невозможность воплощения мечты. Город станет одним из главных действующих лиц.
В спектакле прозвучат тексты из романа Федора Достоевского "Идиот" и романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", стихотворение Марины Цветаевой "Мы с Вами разные, как суша и вода".
Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета
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