Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь" покажут 20 февраля в Театре имени Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Гоголевскую "Женитьбу" любят и режиссеры, и актеры, и зрители. Это было доказано с 1842 года.

Постановщик Юрий Бутусов сочинил петербургскую историю про одиночество, поиски счастья и невозможность воплощения мечты. Город станет одним из главных действующих лиц.

В спектакле прозвучат тексты из романа Федора Достоевского "Идиот" и романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин", стихотворение Марины Цветаевой "Мы с Вами разные, как суша и вода".

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета