Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь"

Нетленная классика, которую представят на сцене театра им. Ленсовета.

"Город. Женитьба. Гоголь" - это один из тех спектаклей, которые нельзя пропустить. Тем более петербургским поклонникам творчества Бутусова, для которых этот спектакль можно выразить в трех иных словах – "Петербург. Вызов. Бутусов".

Премьера: 11 мая 2015

Режиссёр Юрий Бутусов

Ассистент режиссёра Роман Кочержевский

Художник Николай Слободяник

Ведёт спектакль Юлия Смелкина



Действующие лица и исполнители: Заслуженная артистка России А.Ковальчук, Е.Евстигнеева, Заслуженная артистка России Г.Субботина, О.Фёдоров, Сергей Перегудов, Народный артист России С.Мигицко, Народный артист России Е.Филатов, Заслуженный артист России А.Новиков, Н.Шамина, В.Куликов.