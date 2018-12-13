Спектакль "Голодранцы и аристократы"

Театр Комедии им. Н. П. Акимова представляет юмористическую пьесу "Голодранцы и аристократы".

Ценители авантюрного театра и классического комедийного фарса оценят постановку Театра Комедии "Голодранцы и аристократы". В основу спектакля вошла пьеса итальянца Эдуардо Скарпетты "Беднота и знать". Молодой аристократ хочет добиться руки своей любимой. Чтобы понравиться ей, он нанимает сыграть роль своих родных бедную семью. Бедняки с удовольствием берутся за эту работу за вкусный и сытный обед. Но смогут ли они доиграть свои роли до конца? Чем же закончатся разоблачения? Согласится ли дама сердца аристократа пойти за него?

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом.