Спектакль "Глубокое синее море" представят 8 октября в Молодежном театре на Фонтанке. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Пьеса Теренса Рэттигана посвящена любви и человеческим отношениям. Название происходит от английской поговорки "Между дьяволом и глубоким синим морем", которая напоминает о трудности выбора между двумя условиями.

Сюжет вмещает сложнейший лабиринт мыслей и эмоций Хестер Коллер – замужней женщины средних лет, внезапно полюбившей бывшего военного летчика. Любовь захватывает героиню целиком и заставляет уйти от мужа. Однако ответное чувство Фредди оказывается коротким и поверхностным.

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке