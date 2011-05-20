Спектакль "Глубокое синее море"

Пьеса Теренса Рэттигана посвящена любви и человеческим отношениям. Название происходит от английской поговорки "Между дьяволом и глубоким синим морем", которая напоминает о трудности выбора между двумя условиями.
Сюжет вмещает сложнейший лабиринт мыслей и эмоций Хестер Коллер – замужней женщины средних лет, внезапно полюбившей бывшего военного летчика. Любовь захватывает героиню целиком и заставляет уйти от мужа. Однако ответное чувство Фредди оказывается коротким и поверхностным.
Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все