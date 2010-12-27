Спектакль "Где зарыта собака"

Автор Алексей Слаповский, режиссер-постановщик Сергей Пускепалис.

В пьесе "Где зарыта собака" явно прослеживается одна из любимых тем Алексея Слаповского: как много людей проживают чужую жизнь. При этом менять ее согласен далеко не каждый.

Пьесса начинается с обычной встречи мужчины и женщины в вокзальном медпункте провинциального горда . "Проезжий" Виктор, приводит на поводке собаку и требует, что бы ее тут же вылечили. Она, красивый и одинокий врач с интересным именем Липа, грозится позвать милицию. За этой комичной завязкой кроются серьезные испытания, которые встретят главные герои на своем пути. Удастся ли им сломать внутренний барьер, мешающий раскрыться в новом свете.

В спектакле будет играть Заслуженная артистка России Елена Руфанова, а также Заслуженный артист России Дмитрий Лебедев.

Когда: 13 ноября, 19:00

Где: Театр Комедии им. Н.П. Акимова , Невский пр., д.56, Санкт-Петербург,

Билеты: от 500 рублей

Фото: Санкт-Петербургский театр Комедии имени Н. П. Акимова