В Драматическом театре на Литейном покажут спектакль по пьесе Клода Манье.

В Драматическом театре на Литейном покажут спектакль "Где мой Париж?". Актеры:Л.Завадская, С.Мосьпан, М.Овсянникова, И.Павлов, П.Борискина, Т.Шемпель, О.Иванова, В.Миловская, К.Убелс и др.

Сюжет пьесы вращается вокруг бедного парижского художника Блэза, решившего обманом жениться на дочери богатого бизнесмена. В этом деле ему помогает его возлюбленная Женевьева, которая одновременно является любовницей этого бизнесмена. Однако, череда забавных происшествий рушит все планы Блэза и Женевьевы.

Лирическая комедия

По пьесе Клода Манье "Блэз"

Перевод с французского А. Питча