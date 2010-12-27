Спектакль "Где мой Париж?"

Лирическая комедия в "Театре на Литейном".

Сюжет пьесы вращается вокруг бедного парижского художника Блэза, решившего обманом жениться на дочери богатого бизнесмена. В этом деле ему помогает его возлюбленная Женевьева, которая одновременно является любовницей этого бизнесмена. Однако, череда забавных происшествий рушит все планы Блэза и Женевьевы.

Когда: 17 августа в 19:00

Место: Театр на Литейном (Литейный проспект, 51)

Длительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: "Театр на Литейном"