Спектакль "Где мой Париж?"

Сюжет пьесы вращается вокруг бедного парижского художника Блэза, решившего обманом жениться на дочери богатого бизнесмена. В этом деле ему помогает его возлюбленная Женевьева, которая одновременно является любовницей этого бизнесмена. Однако, череда забавных происшествий рушит все планы Блэза и Женевьевы.
Когда: 17 августа в 19:00
Место: Театр на Литейном (Литейный проспект, 51)
Длительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возрастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: "Театр на Литейном"
Обсуждение ( 0 )