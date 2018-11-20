Спектакль "Гамлет" в МДТ

Жанр - "сочинение для сцены", ведь помимо шекспировской трагедии сюда вошли тексты тексты древних европейских летописцев Саксона Грамматика и Рафаэля Холиншеда, а также Бориса Пастернака. Исполнитель главной роли, Данила Козловский, говорит, что роль Гамлета - это его мечта. Это один из сложнейшиех персонажей и поэтому он надеется, что все получится.Офелию будет играть Елизавета Боярская.
Место: МДТ (ул. Рубинштейна, д. 18)
Цена: 600 – 12 000 рублей
Возрастное ограничение: 18+
Фото: МДТ
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