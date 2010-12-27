Спектакль "Гамлет. Ширма"

Спектакль представят в Большом театре кукол.

Театр предлагает к просмотру не просто постановку шекспировской трагедии, а совсем новое произведение. Авторы постановки хотят показать зрителям, что есть ряд произведений, которые уже давно находятся за рамками написанного автором, они теперь живут сами по себе. В основу спектакля легли "гамлетоны" — небольшие, порой анекдотические истории, связанные с сюжетом пьесы Шекспира и придуманные самими постановщиками

Место: Большой театр кукол (ул. Некрасова, д. 10)

Цена: 1200 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Большой театр кукол