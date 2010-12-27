В театре имени Ленсовета.

В театре имени Ленсовета покажут спектакль "Гамлет" режиссера Ю.Н.Бутусова. Актеры/Исполнители: з.а.России А.М.Новиков, Л.Г.Пицхелаури, С.В.Перегудов, В.Е.Куликов, Е.В.Евстигнеева, О.Ф.Фёдоров, Ю.З.Вонщик, Ф.С.Пшеничный, И.Б.Бровин, Р.А.Кочержевский, В.Ю.Цурило, С.А.Волков, Р.Е.Баранов.

Один из главных героев мировой культуры, вечный мститель и вечная жертва, Гамлет всегда остается тайной. Он тот, кто бросает вызов веку. Понять Гамлета – значит, понять век.

Спектакль идет с двумя антрактами 4 часа.