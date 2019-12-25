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Спектакль "Гадюка"
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Спектакль "Гадюка"

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На Малой сцене ТЮЗа сыграют "Гадюку" Алексея Толстого.

В ТЮЗе пройдет постановка по повести Алексея Толстого "Гадюка". В основе повествования лежит жизненная история знакомой писателя - Т. Сикорской. Женщина из богатой семьи отказалась от привилегий ради борьбы за "дело" народа. Спектакль создан молодым московским режиссером Ильей Носоченко.

Литературное произведение впервые было опубликовано в журнале "Красная кровь" в 1928 году. История рассказывает о событиях времен Гражданской войны ХХ века. 

Постановка идет один час без антракта на Малой сцене.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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