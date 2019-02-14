Спектакль "Феномены"

Фантастическая история про людей предстанет на сцене Театра Эстрады.

В театре Эстрады имени Аркадия Райкина пройдет спектакль, рассказывающий о событиях накануне Олимпиады-1980 года. Действие происходит в столице. В Москву приезжают трое друзей с неординарными способностями: один их них может видеть сквозь стены, второй - перемещать объекты при помощи силы мысли, а третий умеет считывать мысли других людей. С этого момента все и начинается...

Пьеса поставлена по произведению Григория Горина.

Продолжительность постановки: 2,5 часа. Идет с одним антрактом.