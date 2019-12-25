Спектакль "Фальшивая нота"

Высокомерный дирижер, странноватый поклонник. К чему приведет их встреча?

Пьеса "Фальшивая нота" была создана совсем недавно французским драматургом Дидье Кароном, но уже успела завоевать популярность. В центре повествования всемирно известный дирижер. Он только завершил крупный концерт и недоволен оркестром и раздражен, но в его гримерку врывается странный восторженный поклонник. Встреча изменит жизнь каждого героя. Какая же дуэль характеров состоится на этой сцене?

Цена: от 400 рублей

Место: театр им. Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: театр им. Ленсовета