Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Это было так…" является музыкальным обозрением на 70-е года прошлого столетия. Вместе с артистами театра зрители перенесутся в советское прошлое. Для одних это будет возвращением в юность, для других – в далекое детство, но любой без сомнения найдет в спектакле что-то глубокое и личное.

В ярком и талантливом исполнении молодых актеров прозвучат культовые песни тех лет. На сцене появятся хорошо узнаваемые персонажи минувшего времени, у каждого из которых будет своя история.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр "Буфф", Заневский проспект, 26

Фото: buffspb.ru