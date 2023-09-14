Спектакль "Эрендира"

Спектакль представят 8 ноября в Каменноостровском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Новелла относится к "зрелому" периоду творчества нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса. В ней переплетены карнавальность и политическая сатира, мифология и магия, рациональное и иррациональное, реальное и вымышленное.

В центре постановки – история молодой девушки Эрендиры, судьба которой находится в руках ее властной бабушки, вдовы контрабандиста. После пожара женщина продает девственность внучки за 30 песо. Когда в округе не остается ни одного мужчины, способного оплатить любовь Эрендиры, бабушка увозит внучку в пустыню. Там они встречают юношу с лицом ангела…

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова